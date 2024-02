Goran Bogdan: Pogriješio sam kad sam snimio reklamu za kladionicu

Srpski glumac Miloš Biković i bosanskohercegovačka spisateljica Lana Bastašić žrtve su kulture isključivosti, kazao je zagrebački glumac Goran Bogdan u novom intervjuu Vide TV Zavidavanje by Lado Tomičić, koji možete pogledati na ovoj poveznici. Popularni 44-godišnji glumac rodom iz Širokog Brijega u opuštenom i živopisnom razgovoru s voditeljem Ladislavom Tomičićem govorio je o svojim glumačkim uzorima i kolegama Radi Šerbedžiji, Žarku Lauševiću i Ivici Vidoviću, o tome koliko je ljudi u Srbiji gledalo premijeru serije “Senke nad Balkanom”, u kojoj glumi, ali i o aktualnom prijeporu oko predstave Zlatka Pakovića i Dragana Markovine u Mostaru te o činjenici da je snimio reklamu za - kladionicu.

Početkom veljače, Bogdan je javno podržao srpskog kolegu Miloša Bikovića kojemu je uskraćena uloga u seriji “Bijeli lotos” globalne filmske platforme HBO zbog optužbi da podržava rusku agresiju na Ukrajinu. “Smeta me kultura isključivosti. Generaliziranje je problem. Budemo li tako lako isključivali i sudili, lako će se doći do svakoga od nas”, kazao je Bogdan. “Spisateljica Lana Bastašić proživljava to isto”, dodao je, aludirajući na to što je književni sajam u Salzburgu opozvao pozivnicu toj bosanskogercegovačkoj spisateljici nakon što je prekinula suradnju sa svojim njemačkim izdavačem zbog, kako je objavila, “šutnje o izraelskom ratu protiv Gaze i sustavne cenzure u Njemačkoj”.

Bogdan je odgovorio i na pitanje o nedavnom prekidu rada na predstavi “Oslobođenje Mostara” u mostarskom Narodnom pozorištu zbog nesporazuma redatelja Zlatka Pakovića i autora predloška, romana “14. februar 1945.”, Dragana Markovine. Ne slaže se sa zagovornicima, kako je taj spor nazvao Tomičić, “zabrane predstave” koji tvrde da je “Mostar dovoljno napaćen” pa da mu “ne treba nova kontroverza”. “A šta bi mu trebalo?”, temperamentno je odgovorio Bogdan. “Da ga ostavimo? A šta je mir? Jedno je mir, aktivna supstanca, a drugo je ova apatija u kojoj Mostar živi. Baš mu treba jedna dobra kontroverza, da uvidi gdje je i šta je, šta mu se događa, šta mu rade”, kazao je dodajući: “Klica je svih zala stav da mu ne treba kontroverza. Jako je opasno tako tvrditi.”

Uz druge intrigantne izjave, plodni je glumac samokritički odgovorio i na pitanje zašto je snimio reklamu za kladionicu. “Nisam bio svjestan razmjera pošasti kockanja u BiH, a pogotovo u Srbiji. Da jesam, života mi, drugačije bih”.