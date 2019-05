'Srbenka' dobra za HBO, ali nije za HTV 

'Upravo mi je stigao mail da HRT odbija otkupiti i prikazati 'Srbenku', početak je Facebook statusa Restartove producentice Vanje Jambrović u kojem se osvrnula na današnju vijest o rezultatima javnog poziva za nabavu dokumentarnih filmova i serija od neovisnih proizvođača. No nagrađivani film 'Srbenka' nije jedini kojem je HRT danas uputio odbijenicu – Dario Juričan sa svojim filmom 'Gazda: Početak' također nije dovoljno dobar da zadovolji standarde HRT-a, kao uostalom ni šest prijavljenih filmova produkcije Factum.

- Koliko čujem, odbijeno je jako puno dokumentarnih filmova. To predstavlja potpuni nedostatak sluha za dokumentarni film uopće. Iskreno, nisam iznenađen. Nisam očekivao da će ga otkupiti i to nije ništa novo za HRT. Koliko oni ispunjavaju ulogu javne televizije, to je na drugima da procijene. Odbijeni su i filmovi koji su imali značajan uspjeh u svjetskim okvirima, ne samo moj – rekao je za Novosti Nebojša Slijepčević, redatelj i scenarist 'Srbenke', filma o utjecaju društva na živote djece srpske nacionalnosti rođene u Hrvatskoj nakon devedesetih, koji je osvojio 15 nagrada na međunarodnim filmskim festivalima, među kojima Srce Sarajeva, tri međunarodne nagrade u razvoju projekta, državnu nagradu Vladimir Nazor za najbolje filmsko ostvarenje u 2018. godini. A prije dva dana iz HAVC-a su javili i kako se od 20. lipnja prikazuje na HBO-u.

'Sve je to nebitno i nevažno za povjerenstvo HRT-a. Dovoljno dobri za HBO, nedovoljno dobri za HRT. Dovoljno dobri za Europsku Filmsku Akademiju koja je 'Srbenku' proglasila jednim od 15 najboljih europskih dokumentaraca 2018 godine, nedovoljno dobri za HRT', napisala je Jambrović.

Nezadovoljan je i Nenad Puhovski iz producentske kuće Factum čijih je šest filmova odbijeno.

'Danas smo u Factumu dobili šest identičnih dopisa od anonimnog Povjerenstva HRT-a za nabavu programskih sadržaja u kojima se mijenja samo naslov filma za koga 'ne postoji interes HRT za otpočinjanje pregovaračkog postupka'. Teme, autori, kreativni pristupi, trajanja, tehnike i festivalski životi tih filmova su posve različiti. Zajedničko im je samo to da ih je proizveo Factum, a ja bio producent', napisao je Puhovski na Facebooku dodajući kako HRT nikad nije koproducirao niti jedan od 83 filma koje je Factum do sada proizveo, a da je otkupio tek poneki.

Na ovom natječaju odbijeni su tako film Zrinke Matijević 'Iza zrcala', koji je dobio nekoliko važnih nagrada, potom 'Najljepša zemlja na svijetu' uglednog redatelja Želimira Žilnika, koji tematizira problem izbjeglica, 'Glasnije od oružja' Miroslava Sikavice, o ulozi domoljubne glazbe u političkim promjenama 1990-ih i Domovinskom ratu, 'Generacija '68' Nenada Puhovskog, 'Iza ogledala' autobiografski film Jagode Kaloper te 'Otok', Mihe Čelara, o Biševu, njegovu propadanju i pokušajima revitalizacije.

Interes ne postoji ni za drugi film redatelja Darija Juričana Gazda: Početak. Kao što u početku nije postojao ni za njegov uspješni film o Ivici Todoriću 'Gazda'.

- Mogu komentirati samo svoja iskustva i ona su pomalo smiješna. Nakon što sam HRT-u mjesecima nudio film i oni se, kao oposum, pravili mrtvi, htjeli su film 'Gazda' otkupiti na dan kad je krenulo hapsiti Ivicu Todorića. Film 'Gazda: Početak' o Miroslavu Kutli sam im ponudio, kako su i tražili, u 50 minutnoj verziji. Kutle se prema mom izračunu može vratiti u Hrvatsku 2021.Kad pređe granicu, znam kog će HRT prvog zvati - rekao je Jurčan za Novosti.

HRT-u smo poslali upit za koje sve filmove još nije iskazao interes, a za koje jest te tko su članovi Povjerenstva HRT-a za nabavu programskih sadržaja. Kad dobijemo odgovor, objavit ćemo ga.